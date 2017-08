Texas, auto cade dal settimo piano del parcheggio: tragedia sfiorata

Un pauroso e spettacolare incidente è avvenuto al Littlefield Garage di Austin, in Texas. Lo scorso 13 luglio - le immagini sono state diffuse solo in questi giorni - un'automobile guidata da una donna è precipitata dal settimo piano del parcheggio. Dalle immagini del sistema di sorveglianza si vede un'auto fare manovra al piano terra e venire colpita dal mezzo piovuto dal cielo. La donna, incredibilmente, non ha riportato gravi ferite.

William Burch era alla guida del SUV Chevrolet che stava facendo manovra all'interno del Littlefield Garage di Austin: la sua macchina è stata presa da quella piombata dal cielo, che le ha distrutto il lunotto posteriore. Burch ha raccontato l'avvenimento alla rete televisiva locale KVUE: "Stavo parlando al telefono con mia madre quando ho sentito all'improvviso un grande frastuono provenire dall'alto, quindi ho deciso di andarmene via. Nel momento in cui stavo per uscire, ecco piombare l'auto dal cielo".



La donna alla guida si trovava al settimo piano, dove ha sfondato le protezioni ed è precipitata nel vuoto con la sua auto: subito dopo l'impatto con il terreno, alcuni presenti hanno subito soccorso la donna, l'hanno estratta dalle lamiere e portata in ospedale. Incredibilmente, la donna non ha riportato ferite gravi.



Il Littlefield Garage di Austin non è nuovo a questo tipo di incidenti: a settembre, un ragazzo di 23 anni ha sfondato le barriere protettive dell'ultimo piano del parcheggio. La sua auto è però rimasta miracolosamente in bilico per qualche minuto prima di precipitare, permettendo al ragazzo di mettersi in salvo.