Texas, aggredisce l'ex della fidanzata Giudice: "O la sposi o vai in carcere"

"O la sposi entro un mese, oppure dovrai scontare quindici giorni di carcere". E' stata questa la scelta che un giudice texano ha messa davanti a un giovane del luogo durante un processo. Tutto è nato lo scorso febbraio, quando il ventenne Josten Bundy ha aggredito l'ex della fidanzata Elizabeth Jaynes, 19 anni. Il ragazzo colpì con alcuni pugni il rivale in amore, reo di aver insultato la ragazza, dovendo poi comparire in tribunale. Il giudice Randall Rogers ha però sorpreso tutti con una "pena" inaspettata: il matrimonio tra i due.

L'ordine del tribunale è stato chiaro: nozze o carcere . Josten ha così dovuto scegliere nel giro di alcuni giorni il suo futuro, diviso tra una vita di coppia o una detenzione di un paio di settimane. Di fronte all'ipotesi della prigione, il giovane del Texas ha così optato per sposare la fidanzata. Nel giro di 18 giorni la coppia ha organizzato la cerimonia , che si è svolta nel palazzo di giustizia: lei non ha avuto il tempo di procurarsi un abito bianco, ma almeno l'anello è arrivato.

"L'avrei fatto comunque", ha dichiarato il neo sposo, che ha approfittato della sua libertà vigilata per invitare alcuni parenti per il fatidico "sì". Il giudice della Contea di Smith ha inoltre imposto a Bundy la scrittura di alcuni versetti della Bibbia, come prova del rapporto. Ora i due hanno dichiarato, come riporta il Daily Mail, di essere intenzionati a mettere da parte del denaro per permettersi una cerimonia vera. Intanto, la galera è stata evitata.