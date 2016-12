Texas, agenti uccidono uomo disarmato e con le mani in alto

13:30 - E' stato ucciso mentre alza le mani in segno di resa. Un nuovo video shock mostra gli agenti che in Texas hanno fatto fuoco contro l'uomo dopo una chiamata per violenza domestica. La vittima, Gilbert Flores, aveva 41 anni. L'intera sequenza, ripresa da un passante con uno smartphone, mette sotto accusa ancora una volta la polizia americana.

Usa, polizia uccide uomo diosarmato di Tiziana Sapienza

L'incidente risale a venerdì ma il video, di cui le autorità erano a conoscenza, è emerso soltanto martedì sera. Gilbert Flores "aveva le braccia alzate e gli agenti gli hanno sparato due volte", afferma Michael Thomas, l'autore del video, in dichiarazioni alla Cnn. Gli agenti erano sul posto per rispondere a una chiamata per violenza domestica giunta dalla casa di Flores, dove i due agenti hanno rinvenuto una donna e un bambino feriti. Le autorità affermano che Flores aveva un coltello. Il video, girato da lontano, non chiarisce se l'uomo lo aveva o meno in mano quando aveva le braccia alzate.



"Gli agenti erano esperti" - "Di certo quello che c'è nel video è preoccupante. Ma è importante che le indagini continuino", ha affermato lo sceriffo della Contea di Bexar, Susan Pamerlau. I due agenti che sarebbero nel video sono Greg Vasquez e Robert Sanchez, e sono nella polizia della contea di Bextar da 10 anni. Secondo alcune fonti ci sarebbe anche un altro video sull'incidente con immagini più chiare dell'accaduto. "Siamo consapevoli - ha detto la portavoce Susan Pamerleau - che c'è un video che mostra gli ultimi momenti di questo agente coinvolto nella sparatoria. E' tra tutte le prove che stiamo raccogliendo per capire cosa sia successo".