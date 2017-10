Texas, afroamericano muore dopo colluttazione con alcuni agenti

Un uomo descritto dai suoi familiari come disabile mentale è morto in Texas dopo una colluttazione con degli agenti. Un portavoce della polizia di Temple ha riferito che gli agenti hanno risposto ad una chiamata per schiamazzi e hanno affrontato l'uomo, Stephen Gayle, afroamericano, a loro dire non collaborativo e apparentemente sotto l'effetto di sostanze. L'uomo sarebbe morto dopo una colluttazione con gli agenti che cercavano di ammanettarlo.