Test missilistico nordcoreano, convocata riunione emergenza Onu

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu terrà oggi una riunione d'emergenza per discutere l'ultimo test missilistico della Corea del Nord. L'incontro è stato richiesto da Usa, Corea del Sud e Giappone dopo il nuovo lancio di un missile balistico che, secondo il ministero della Difesa giapponese, è caduto nelle acque territoriali nipponiche. La riunione inizierà alle 16.30 di New York (le 22.30 in Italia).