Test missilistico NordCorea, Ue: "E' minaccia alla pace mondiale"

Il nuovo test missilistico della Corea del Nord costituisce "una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale". E' questo l'allarme lanciato da un portavoce dell'Unione europea, che sottolinea inoltre che "questo lancio e i precedenti costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e aggravano ancora di più le tensioni nella regione, in un momento in cui una descalation sarebbe al contrario necessaria".