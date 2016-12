Test missili Iran,Usa per sanzioni

Gli Stati Uniti potrebbero introdurre nuove sanzioni contro l'Iran per i test dei missili balistici. Lo ha annunciato il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. Quanto alla revoca dei provvedimenti contro Teheran in materia di nucleare, Earnest ha reso noto che Washington si muoverà solo quando l'Agenzia Onu per l'energia nucleare, l'Aiea, avrà verificato in modo indipendente che siano stati completati tutti i passaggi previsti dall'accordo di Vienna.