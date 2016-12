Terrorista Parigi,allerta in Italia

L'ottavo killer del gruppo che ha fatto strage a Parigi, Abdeslam Salah, è ancora in fuga e potrebbe essere diretto in Italia. L'Interpol ha girato la segnalazione anche alle autorità di sicurezza italiane. Si pensava che l'uomo fosse fuggito in Belgio, ma non si esclude infatti che il jihadista si sia diretto verso un altro dei Paesi confinanti per trovare rifugio. E tra i Paesi confinanti "segnalati" ci sono Italia, Spagna e Germania.