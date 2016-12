Terrorista di Rouen, media: ha lavorato all'aeroporto di Chambery

Tre mesi prima di compiere il brutale assassinio di padre Jacques Hamels, uno dei due terroristi di Rouen aveva lavorato nel reparto bagagli dell'aeroporto di Chambery, nel sud-est della Francia. Lo riportano alcuni media tra i quali il britannico Daily Mail. E ora è polemica per capire come mai il 19enne Abdelmalik Petitjean, già noto alle autorità per il suo fanatismo religioso, sia stato lasciato avvicinarsi a strutture sensibili come un aeroporto.