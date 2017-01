Terrorismo, vertice al Viminale con forze polizia e intelligence

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha riunito al Viminale i vertici nazionali delle forze di polizia e dei servizi di intelligence, per un aggiornamento sulla minaccia terroristica di matrice internazionale alla luce dei gravissimi fatti di Istanbul. Il Viminale fa sapere che l'attenzione rimane altissima ma il livello della minaccia non cambia per l'Italia.