Terrorismo, Usa lanciano allerta viaggi in Europa: rischio attentati

Il Dipartimento di Stato americano ha lanciato l'allerta viaggi in Europa, citando potenziali rischi di attacchi nel corso di "eventi importanti e siti turistici". Il riferimento è in particolare agli Europei di calcio che si terranno in Francia dal 10 giugno al 10 luglio. "Gli stadi e le aree per i tifosi - scrivono gli Usa - rappresentano potenziali target per i terroristi".