Terrorismo, Ue serra le maglie per lo scambio dei dati tra Paesi

Bruxelles serra le maglie dello scambio di informazioni, proponendo un nuovo approccio per la gestione dei dati. L'obiettivo è far cooperare al meglio tutti i sistemi d'informazione centralizzati dell'Ue per sicurezza, gestione delle frontiere, terrorismo e migrazione. A riferirlo è il commissario europeo alla Sicurezza, Julian King. Uno degli elementi del progetto è il portale di ricerca europeo, che consente di interrogare i sistemi in simultanea.