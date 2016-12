Terrorismo, Ue: cyber-pattuglie contro il traffico online delle armi

Mappatura delle rotte globali del traffico di armi - Commissione Ue e Onu metteranno insieme una mappatura delle rotte globali dei traffici, e si cercherà di valutare i rischi legati all'innovazione tecnologica, come ad esempio le stampanti tridimensionali. Il piano d'azione fa parte, assieme ad un progetto di direttiva in cui si definisce il concetto di foreign fighter e si definiscono pene di almeno 15 anni per i reati più gravi, di un pacchetto di sicurezza adottato dal collegio dei commissari.



Ue: "Dobbiamo agire in maniera compatta e coordinata" - "La Commissione Ue è determinata a fare tutto il possibile per aiutare gli Stati membri ad aiutare e sconfiggere la minaccia terroristica", afferma il primo vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans.



"Oggi diamo seguito alla nostra promessa di essere fermi sul terrorismo. L'Europa deve agire unita, in modo determinato e veloce per combattere il terrorismo e migliorare la nostra sicurezza", spiega il commissario Ue agli Interni Dimitris Avramopoulos.