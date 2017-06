Terrorismo, Tusk: "Accordo tra Paesi Ue su lotta ai foreign fighter"

I leader degli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto a Bruxelles un accordo antiterrorismo per potenziare gli sforzi contro i "foreign fighter". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che ha definito "un passo storico" la decisione di "istituire le cooperazioni per la difesa". "Tutti gli Stati membri sono invitati a partecipare ed entro tre mesi dovranno presentare le liste degli impegni per i progetti militari", ha aggiunto.