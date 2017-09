Terrorismo, Tajani: "Mattarella ha ragione, serve un Fbi europeo"

"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assolutamente ragione quando chiede più coordinamento tra gli 007 come strumento per battere il terrorismo: serve un Fbi europeo". Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, approvando l'appello lanciato dal Capo dello Stato. "Un primo passo in tal senso - ha aggiunto - può essere quello di far nascere una collaborazione tra inquirenti dei singoli Paesi con Europol".