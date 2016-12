Terrorismo, Senato Usa: ok a rafforzamento sicurezza aeroporti

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che prevede un rafforzamento della sicurezza negli aeroporti per scongiurare il rischio di attentati terroristici. Tra le misure contenute nel provvedimento, spiccano l'uso di squadre con agenti sotto copertura e maggiori fondi per addestrare i cittadini in caso di sparatorie. Saranno rafforzati anche i controlli sul personale che ha accesso alle zone di sicurezza.