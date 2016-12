Terrorismo, scoperta un'auto con bombole di gas vicino a una sinagoga di Marsiglia

Paura in Francia, dove, nei pressi di una sinagoga di Marsiglia, è stata trovata un'auto sospetta con a bordo due bombole di gas. La notizia è stata riferita via Twitter da diverse testate locali. La vettura, un'utilitaria, non risulta rubata. Sul posto sono immediatamente giunti gli artificieri, che però non hanno rinvenuto alcun innesco. Il prefetto di Marsiglia Laurent Nunez: " Nessun parallelismo con il caso di Parigi ".

"Non è il caso di fare paralleli con l'auto ritrovata il 4 settembre in prossimità di Notre Dame", ha sottolineato Nunez. L'allarme sembra essere rientrato. Verifiche sono in corso per individuare il proprietario del veicolo.



Bombola di gas davanti alla prefettura di Pau - Un'altra bombola di gas è stata ritrovata in un cestino dell'immondizia davanti alla prefettura di Pau, nel dipartimento francese dei Pyrenees-Atlantiques. I negozi intorno sono stati evacuati e la bombola è stata rimossa.



Cazeneuve: "Da gennaio 293 arresti per terrorismo" - Quella del terrorismo in Francia è un'autentica piaga. Dall'inizio del 2016, sono 293 le persone arrestate per legami con organizzazioni terroristiche. Lo ha reso noto il ministro degli Interni d'Oltralpe, Bernard Cazeneuve, aggiungendo: "Sono tante le filiere che smantelliamo e tanti gli attentati che riusciamo a evitare".



L'operazione che tra martedì e giovedì ha portato all'arresto delle jihadiste che stavano progettando nuovi attentati è riuscita perché, ha precisato il ministro, "i servizi di informazione e la polizia per tutte la giornata si sono scambiati informazioni" in quella che ha definito "una corsa contro il tempo".