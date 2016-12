Terrorismo, ricercato arrestato in Tunisia: si stava imbarcando clandestinamente per Italia

Un uomo ricercato per terrorismo e classificato come "pericoloso" è stato arrestato dalle autorità tunisine alle isole Kerkennah, a soli 120 km da Lampedusa, mentre cercava di imbarcarsi clandestinamente per l'Italia. Catturato con altre cinque persone, è stato riconosciuto dagli uomini della Guardia nazionale di Sfax. Il presunto terrorista era in possesso di falsi documenti di identità. Tra gli arrestati anche un ex agente delle forze dell'ordine.