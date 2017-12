Terrorismo, retata a Berlino contro presunti estremisti vicini ad Amri

Le forze speciali tedesche hanno messo in atto una grande retata a Berlino per fermare presunti estremisti islamici appartenenti al circolo dell'attentatore del mercatino di Natale, Anis Amri. Lo riferisce la Procura di Stato, precisando che gli accusati sono ritornati in Germania dalle zone di guerra di Siria e Turchia. Gli agenti hanno finora perquisito sette abitazioni e fermato diverse persone.