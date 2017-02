Terrorismo, preparava attentato: arrestata una liceale a Parigi

Una studentessa liceale della banlieue di Parigi è stata arrestata per sospetto terrorismo. Lo riferiscono i media francesi. Secondo gli inquirenti, la giovane farebbe parte di un gruppo di ragazze, conosciuto come "Le Leonesse", che avrebbe stretto contatti con l'estremista Rachid Kassim. Quest'ultimo, ucciso da un drone l'8 febbraio in Iraq, sarebbe il mandante di una quindicina di attentati o tentativi di attentato in Francia.