Terrorismo, polizia arresta due sospetti in Germania

Due persone sono state arrestate in Germania nell'ambito di indagini anti terrorismo della procura generale di Karlsruhe. In Meclemburgo-Pomerania Anteriore è finito in manette un siriano di 31 anni, Akram A., sospettato di appartenere all'Isis. In Renania-Palatinato è stato invece fermato un presunto combattente talebano di 21 anni che prima di arrivare in Germania avrebbe perso parte a diverse esecuzioni capitali.