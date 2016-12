Terrorismo, più controlli a Dover: auto in fila per 15 ore

Il timore di un attentato terroristico su uno dei traghetti che attraversa la Manica ha portato all'adozione di controlli più severi a Dover , il principale porto britannico, provocando code infinite e attese anche di 15 ore per imbarcarsi. Migliaia di persone hanno passato la notte in auto. Londra ha deciso di inviare suo personale per aiutare la polizia di frontiera francese nei controlli. Gli automobilisti hanno dovuto affrontare "disagi eccezionali".

La polizia ha portato acqua alle persone in fila con gli elicotteri mentre un'organizzazione umanitaria Sikh ha distribuito 6mila bottigliette agli automobilisti bloccati in Kent, dove le autostrade A2, A20 e M20 sono paralizzate. I ritardi sono iniziati venerdì e, si prevede, dureranno almeno fino a lunedì.



Le autorità portuali di Dover avevano denunciato già venerdì sera l'insufficiente personale francese ai controlli, a fronte di una gran massa di persone che partivano per le vacanze dirette in Europa continentale. Tuttavia la polizia del Kent ha sottolineato che "la sicurezza viene prima", e ha riconosciuto la necessità di maggiori controlli.