Terrorismo, Parigi porrà muri di vetro davanti alla Tour Eiffel

Il Consiglio comunale di Parigi ha votato all'unanimità un progetto per circondare la Tour Eiffel con un muro di vetro anti-proiettile su due lati, per mettere in sicurezza l'area rispetto a eventuali attacchi terroristici. La mossa si è resa necessaria, secondo l'amministrazione, per la "minaccia terroristica particolarmente elevata". La realizzazione del progetto costerà 20 milioni di euro.