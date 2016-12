Terrorismo, Parigi: arrestati due 15enni pronti a compiere un attentato e 5 siriani armati

Fermati a Parigi due ragazzi di 15 anni pronti a compiere un attentato terroristico : è quanto riferisce l'emittente Bfm-Tv. Nato nel settembre del 2001, gli adolescenti erano finiti nel mirino degli 007 transalpini per contatti con il jihadista francese Rachid Kassim , presunto mandante e ispiratore dalla Siria di diversi attentati in Francia. In manette sono finiti anche cinque siriani armati e sospettati di voler acquistare dei kalashnikov .

I cinque, dopo aver mangiato in un ristorante del quartiere latino e parlato dell'acquisto delle armi per una somma di 600 euro, sono stati pedinati dalla polizia. I siriani si sono recati a quel punto nel quartiere di Montmartre, dove hanno cominciato a fotografare da diverse angolature la basilica del Sacre-Coeur. A quel punto, gli agenti hanno deciso di passare all'azione e di arrestarli con l'accusa di associazione per delinquere e detenzione di armi.



L'uomo sospettato di avere intrecciato legami con il 15enne arrestato, il 29enne Kassim, è al centro dell'inchiesta sul commando di donne smantellato a Parigi la settimana scorsa dopo il ritrovamento di una macchina carica di bombole di gas vicino a Notre Dame. Secondo Bfmtv, la polizia sospetta che il 15enne arrestato volesse procurarsi un'arma per passare all'azione. Sono tuttavia ignoti al momento gli obiettivi che voleva colpire.



Chi è Rachid Kassim - Kassim ha ispirato in modo più o meno diretto diversi attacchi: quello del 13 giugno a Magnanville, dove Larossi Abballa ha ucciso un poliziotto e la sua compagna e quello del 26 luglio nella chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino Rouen, in cui Adel Kermiche e Abdel Malik Petitjean hanno sgozzato durante la messa mattutina padre Jacques Hamel. Kassim avrebbe inoltre guidato i progetti di attentati del commando di donne arrestate dopo la scoperta dell'auto sospetta vicino Notre Dame, nonché quelli di un terzo 15enne fermato a Parigi sabato perché voleva compiere una attacco con arma da taglio.