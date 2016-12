Terrorismo, nuovo blitz a Bruxelles: preso sospetto, aveva esplosivi

A inizio intervento è stata avvertita un'esplosione. La zona è stata subito isolata, accerchiata da agenti pesantemente armati e camionette dell'esercito.



La persona neutralizzata, "un pesce grosso" secondo gli investigatori, stringeva in mano uno zaino. Secondo alcuni media belgi, che citano fonti della polizia, l'uomo aveva con se "elementi esplosivi". Un vicino l'ha visto barcollare e sollevare la maglietta perché la polizia accertasse che non ci fossero esplosivi. Gli è stata applicata una benda agli occhi, poi è stato caricato dagli addetti all'ambulanza.



"Ho avvertito due esplosioni, stavano sparando. Ho aperto la finestra e ho visto un uomo sdraiato vicino alla fermata del tram. La polizia gli ha ordinato di mostrare le mani, di togliersi la giacca. Gli agenti hanno detto che se non avesse obbedito, avrebbero usato le loro armi contro di lui. E' stato poi caricato dagli agenti con una gamba sanguinante. E' stato in quel momento che ho capito quello che stava accadendo", ha raccontato un testimone.



Vicina di casa a Tgcom24: "Una brava persona" - Una vicina di casa dell'arrestato, raggiunta telefonicamente da Tgcom24, ha raccontato che l'uomo è "una brava persona: alcuni giorni fa ho perso un collier, e lui me l'ha riportato. Non è certo uno jihadista". La donna ha quindi confermato che l'uomo ha una figlia, verosimilmente la bambina che era con lui al momento dell'arresto.



In un primo momento si pensava che l'uomo arrestato fosse Mohamed Abrini, ricercato da nove mesi per gli attacchi terroristici dello scorso novembre a Parigi. Abrini è anche noto come "l'autista". Fu lui che avrebbe accompagnato in Francia Salah Abdeslam due giorni prima della strage del 13 novembre.