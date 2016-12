Terrorismo, nuove minacce all'Italia L'Isis ai suoi seguaci: "Colpire Roma"

I militanti jihadisti rilanciano le minacce verso l'Occidente, esortando alla conquista di Roma. In un e-book pubblicato dall'Isis, i terroristi esortano i musulmani in Occidente a raccogliersi in "gang" per formare movimenti di jihad al "fine ultimo della conquista di Roma". Lo riporta il sito di intelligence Site. Il documento sarebbe solo il primo di una serie di e-book.

Il presunto e-book, intitolato "Muslim gangs", sarebbe apparentemente il primo di una serie, "Musulmani in Occidente", nel sottotitolo recita "come sopravvivere in Occidente". In copertina la foto di un corteo di giovani che sfilano con le bandiere nere dell'Isis.



Obama: "L'Isis sarà sconfitto" - Intanto, sul terrorismo interviene anche il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. "L'Isis sarà sconfitto", dice in conferenza stampa alla Casa Bianca, sottolineando che durante la battaglia ci saranno però delle battute d'arresto. "Stiamo lavorando - ha aggiunto Obama - per soffocare le nuove cellule dello Stato islamico; le prime vittime di questa violenza terroristica sono le popolazioni musulmane".