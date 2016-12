Terrorismo, Norvegia valuta estradizione mullah Krekar in Italia

Il tribunale di Oslo ha dato il via al processo per l'estradizione in Italia del mullah Krekar, ex leader del gruppo curdo integralista Ansar al-Islam sospettato di aver diretto una rete terroristica che pianificava attentati in Europa e Medio Oriente. Le autorità italiane accusano Krekar di essere la "mente" di cellule integraliste, vicine all'Isis, che comunicavano e operavano tramite internet. Il processo proseguirà per cinque giorni.