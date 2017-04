Terrorismo, media: in Germania 100 soggetti pericolosi da espellere

In Germania vivono oltre 100 persone ritenute "pericolose" dagli esperti della Sicurezza e che saranno "obbligate a lasciare il Paese". Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, sottolineando come in realtà in Germania, i soggetti classificati come "pericolosi" siano 950, ma due terzi di loro non possono esser mandati via, perché cittadini tedeschi. Dei rimanenti, solo un terzo presenta i requisiti indispensabili per l'espulsione.