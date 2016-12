Terrorismo, Londra si prepara al peggio: maxi-esercitazione nel cuore della città

Oltre mille agenti di polizia, oltre a militari e personale dei servizi di emergenza, saranno impegnati per due giorni a Londra in una delle più vaste esercitazioni antiterrorismo degli ultimi anni. L'operazione, ribattezzata "Strong Tower", prevede la simulazione di un attacco terroristico di vaste proporzioni paragonabile a quelli di stampo jihadista avvenuti a Parigi con la strage di Charlie Hebdo e nel resort in Tunisia venerdì scorso. Scotland Yard ha comunque sottolineato che l'esercitazione non si basa su nessuna nuova minaccia per la capitale britannica e fa parte di una strategia di lungo periodo.