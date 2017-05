Terrorismo Londra, polizia spara a una donna e arresta 6 persone

La polizia britannica ha sparato e ferito una donna nell'ambito di un'operazione antiterrorismo che ha portato a sei arresti tra Londra e il Kent. La donna, che non è in stato d'arresto, versa in gravi condizioni. Le persone finite in manette sono sospettate di preparare un atto terroristico. La polizia ha precisato che l'operazione non è collegata all'arresto di un uomo armato di coltelli avvenuto giovedì nei pressi del Parlamento londinese.

Due uomini, di 20 e 16 anni, e una donna di 20 anni sono stati arrestati durante l'operazione a Willesden. Una donna di 43 anni è stata arrestata nel Kent. Due ulteriori arresti sono stati effettuati a Willesden dopo che un uomo e una donna di 28 anni sono tornati nella proprietà. Gli arrestati sono in custodia in una stazione di polizia a sud di Londra.



La 20enne ferita "è in condizioni gravi ma stabili". Indagini sono in corso sulla dinamica della sparatoria avvenuta nella zona di Willesden, periferia nord-ovest della capitale. Testimoni hanno udito 5 spari, ma non è chiaro chi abbia aperto il fuoco per primo.