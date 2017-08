Terrorismo, il ceceno fermato in Puglia: "Pronto a immolarmi"

Era pronto a immolarsi Eli Bombataliev, il 38enne ceceno che dal 2012 risiedeva a Foggia nel Centro islamico, in carcere da tre giorni per terrorismo internazionale. Alla moglie, Marina Kachmazova, spiegava così la sua volontà di martirio: "Se domani mi chiamano per offrire me stesso, io lo devo fare per forza". Questa una delle frasi delle intercettazioni telefoniche, definite dal procuratore di Bari Giuseppe Volpe "conversazioni agghiaccianti".