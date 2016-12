Terrorismo, il Cdm prepara l'agenda: carcere a foreign fighters e stretta web

19:15 - Pene fino a 10 anni di carcere per i foreign fighters, ritiro del passaporto per i sospetti e reato ad hoc per punire chi organizza viaggi di combattenti. Sono alcuni punti del ddl anti-terrorismo che dovrebbe essere discusso nel Consiglio dei ministri di martedì. Nel pacchetto di misure figurerebbero anche la possibilità di oscurare siti web jihadisti, una stretta sugli esplosivi e la Procura nazionale anti-terrorismo.

Fa appello a una maggiore collaborazione e a un intenso scambio di dati l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini, che sottolinea come i ministri degli Esteri europei lancino "un forte appello" politico al Parlamento europeo "a tornare a lavorare sulla direttiva per lo scambio dati Pnr", cioè passengers name record.



E anche il titolare della Farnesina, Paolo Gentiloni, al termine del Consiglio degli Esteri Ue a Bruxelles sottolinea che dal terrorismo arriva una "minaccia seria" e spiega: "Dalla riunione è emersa la conferma della minaccia terroristica all'insieme dei Paesi europei. Si stima che nel Vecchio Continente ci siano tra i 3 e i 5mila foreign fighters".



A tal riguardo, il ministro assicura che "c'è un'aspirazione politica comune a combattere la minaccia, senza però rinunciare alle libertà fondamentali del modello europeo". Sì dunque allo sblocco della direttiva sullo scambio dati Pnr, ferma al Parlamento europeo, che "non provoca un attentato mortale alla nostra privacy ma è fondamentale per l'individuazione della minaccia terroristica".



Ma il problema, precisa ancora Gentiloni, "non è Schengen. Un trattato che nessuno discute. Invece, bisogna rafforzare i controlli alle frontiere europee. Non è limitando il diritto di circolazione che si combatte il terrorismo".