Terrorismo, Hollande: "Sventati diversi attentati in Francia negli ultimi giorni"

"Farò di tutto per proteggere i francesi" - "Al termine della lotta, la democrazia trionferà, non ho alcun dubbio", ha proseguito il numero uno dell'Eliseo. "Farò di tutto per proteggere i francesi", ha poi dichiarato, assicurando che "i terroristi verranno braccati, ridotti, e annientati".



Valls: "Minaccia terrorismo mai stata così alta" - Nella giornata di mercoledì, il premier francese Manuel Valls ha dichiarato che la minaccia terroristica in Francia "non è mai stata così alta", sottolineando che l'intelligence mantiene la sorveglianza su 15mila individui sospettati di radicalizzazione, di cui 689 si trovano in Siria e in Iraq (tra questi 275 donne e 17 minori). Valls ha poi ribadito la necessità di proteggere i francesi e di lottare contro la radicalizzazione anche attraverso il sistema educativo e i servizi sociali.