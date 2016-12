Terrorismo, Hollande: minaccia alta

Dopo l'arresto di quattro persone sospettate di preparare un attentato a Parigi, il presidente François Hollande ha affermato che il livello della minaccia terroristica in Francia "resta elevatissimo". Per il capo dell'Eliseo la sparatoria che ha causato il ferimento di diversi agenti a Bruxelles è la prova di questa minaccia. E l'attentato commesso in Costa d'Avorio "mirava alla Francia". "Il mio compito - ha aggiunto - è proteggere i francesi".