Terrorismo, Gb: "L'intelligence deve avere accesso a WhatsApp"

Quattro giorni dopo l'attacco al Parlamento di Londra , il ministro dell'Interno britannico Amber Rudd ha esortato la compagnia di messaggeria criptata WhatsApp a collaborare con le autorità per non fornire "nascondigli ai terroristi". Per il ministro è "del tutto inaccettabile" il fatto che le comunicazioni fra sospetti di terrorismo possano sfuggire all'Intelligence perché criptate. La dichiarazione di Rudd trova conferma nel fatto che l'attentatore britannico, Khalil Masood, abbia utilizzato WhatsApp prima dell'attacco.

"Dobbiamo assicurarci che le compagnie come WhatsApp, e ce ne sono molte altre simili, non forniscano nascondigli segreti dove i terroristi possono comunicare fra loro - ha detto Rudd sulla Bbc - Dobbiamo assicurarci che l'Intelligence abbia la capacità di accedere a delle conversazioni come quelle criptate su WhatsApp. Perché è del tutto inaccettabile, non dovrebbe esistere un posto in cui i terroristi possano nascondersi. Dobbiamo essere sicuri che WhatsApp, e molte altre piattaforme di messaggistica, non facilitino un luogo segreto dove i terroristi comunichino tra loro". ll ministro ha annunciato che giovedì incontrerà diversi responsabili di società competenti del settore, senza nominarle, per convincerle a collaborare con le autorità.