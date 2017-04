Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli: nessun ferito

Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 1 di 12 Afp Afp Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 2 di 12 Ansa Ansa Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 3 di 12 Ansa Ansa Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 4 di 12 Afp Afp Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 5 di 12 Ansa Ansa Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 6 di 12 Afp Afp Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 7 di 12 Afp Afp Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 8 di 12 Ansa Ansa Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 9 di 12 Ansa Ansa Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 10 di 12 Ansa Ansa Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 11 di 12 Ansa Ansa Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli 12 di 12 Afp Afp Terrorismo, fermato a Londra uomo armato di coltelli leggi dopo slideshow ingrandisci

L'arrestato, che pare abbia poco meno di 30 anni, è ora detenuto in camera di sicurezza in una stazione di polizia nell'area sud di Londra. Secondo quanto comunicato da Scotland Yard, l'uomo, più vicino ai 30 che ai 20, è stato fermato in base al Terrorism Act, la legge britannica sul terrorismo, poiché "sospettato di possesso di armi atte all'offesa e sospettato di aver commesso, preparato o istigato azioni terroristiche".



"I coltelli recuperati sono stati sottratti a lui", si legge in un'ulteriore precisazione della polizia. La polizia informa inoltre che i "detective dell'Antiterrorismo stanno continuando le loro indagini", ma che al momento, dopo l'arresto eseguito, non risulta più "alcuna minaccia nota immediata".