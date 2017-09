Terrorismo, falsi allarmi bomba "simultanei": 20mila evacuati a Mosca

Una trentina le strutture che sono state evacuate nella capitale del Paese. Tra le stazioni coinvolte si segnalano Leningradsky, Kazansky e Kievsky. Gli allarmi sono scattati anche per la Sechenov Medical University e per l'università statale Mgimo per le relazioni internazionali. Coinvolti poi diversi centri commerciali, tra cui Gum, che si trova in prossimità della Piazza Rossa. Le chiamate continuano ad arrivare mentre la polizia sta lavorando per rintracciare eventuali bombe.