Terrorismo, due arresti negli Usa

Due persone sono state arrestate con l'accusa di terrorismo in California e in Texas, negli Stati Uniti. Il 23enne Aws Mohammed Younis Al-Jayab, palestinese nato in Iraq e giunto negli Usa come rifugiato, è accusato di aver mentito agli investigatori federali sui suoi viaggi in Siria. Per gli inquirenti avrebbe combattuto al fianco di organizzazioni terroristiche.