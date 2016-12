Terrorismo, due arresti in Francia

Progettavano attacchi contro una sala di concerti parigina. Sono i sospetti a carico di due ragazze minorenni francesi di 15 e 17 anni, arrestate mercoledì scorso dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta per associazione a delinquere legata al terrorismo. Il piano era ancora in una fase di progettazione, in quanto non sono stati trovati né esplosivi né armi in loro possesso.