Terrorismo, dopo Manchester allerta in Italia: dalla Libia fuggiti 2mila reduci

Nella foto pubblicata dalle autorità libiche Hashem Abedi, fratello minore di Salman



Il MI6 ha infatti distribuito una lista di oltre 2mila nomi da monitorare. Dopo la riconquista di Sirte da parte della coalizione internazionale i miliziani affiliati all'Isis sono fuggiti. E, come scrive Il Corriere della Sera, alcuni sono tornati nei loro Paesi di origine, come Marocco o Egitto, ma c'è chi ha intrapreso la via dell'Europa.



Anche se si ritiene improbabile che ci possano essere terroristi tra i migranti, l'attività dell'intelligence italiana controlla il circuito dei trafficanti di esseri umani: poiché non si esclude che sui barconi si possa sviluppare la possibilità di radicalizzazione.



Attentato di Manchester, un nuovo arresto - Intanto, come scrive "The Guardian", la polizia di Manchester avrebbe effettuato un nuovo arresto nell'ambito delle indagini sull'attentato suicida di lunedì che ha provocato 22 morti e decine di feriti al concerto di Ariana Grande. Sale così a 8 il numero delle persone finora arrestate: tra questi Ismail Abedi, 23 anni, fratello del kamikaze, Salman Abedi. Un uomo e una donna arrestate in precedenza sono stati poi rilasciati.