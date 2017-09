Terrorismo, Dalai Lama: "Un vero musulmano non uccide mai"

"Un vero musulmano mai uccide, un vero buddista mai uccide. E' sbagliato titolare con frasi come 'terrorismo islamico', perché la gente si fa un'idea sbagliata". Lo ha detto il Dalai Lama, a Palermo per partecipare a una conferenza. "Denominare un certo tipo di religione come terrorismo è sbagliato. Il terrorismo è qualcosa che fa male agli altri e se fa male agli altri, non sei più buddista, non sei più musulmano", ha aggiunto il leader spirituale.