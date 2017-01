Terrorismo, da gruppo pro Isis appello per altri attacchi in Europa

Un gruppo pro Isis, noto come Nashir Media Foundation, ha pubblicato online un messaggio in cui invita i lupi solitari sostenitori dell'Isis a compiere attacchi in Europa su obiettivi come mercati e ospedali in questo periodo di feste. Il messaggio è accompagnato da immagini di combattenti con pistole e coltelli, che inseguono Babbo Natale. A riferirlo è il gruppo Site, che monitora le attività degli jihadisti.