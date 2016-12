Terrorismo, complici attentatori di Parigi puntavano ad Amsterdam

Due complici degli autore degli attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles erano pronti ad attaccare l'aeroporto Schiphol di Amsterdam. Lo riporta il "Volkskrant", citando "Le Monde". Si tratta del tunisino Sofiane Ayari e del siriano Osama Krayen, poi arrestati in successive operazioni. I due erano arrivati in Olanda lo stesso 13 novembre 2015, giorno delle stragi parigine. Non si sa come mai non siano poi passati all'azione.