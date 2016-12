Terrorismo,Colle: Europa ha colpe

Per Sergio Mattarella anche l'Occidente ha le sue responsabilità nello sviluppo del terrorismo. "Forze violente militari scardinano la convivenza di interi Paesi - ha detto il Capo dello Stato -. Le responsabilità della Comunità internazionale o di numerosi Paesi, anche europei, di non aver saputo affrontare le ragioni delle crisi, se non addirittura nell'aver concorso a creare in passato condizioni di instabilità, sono ampie".