Terrorismo, Cazeneuve: sventato un attentato, minaccia mai così alta

"Mai la minaccia terroristica è stata così elevata sul nostro territorio". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, annunciando che "un nuovo attentato è stato sventato in Francia dopo l'arresto di sette potenziali jihadisti tra Strasburgo e Marsiglia". Il blitz della polizia è scattato nel quadro di una vasta inchiesta avviata in estate alla vigilia degli Europei. Le autorità temono attacchi coordinati in diverse aree del Paese.