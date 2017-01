Terrorismo, arrestato marocchino in Spagna: arruolava jihadisti

La polizia spagnola ha arrestato a San Sebastian un uomo marocchino sospettato di guidare una cellula militante islamista. Dal 2010 reclutava volontari perché andassero in Turchia ad addestrarsi per combattere per lo Stato islamico e compiere attentati in Europa. Altri due membri della stessa cellula erano stati arrestati, uno in Marocco e uno in Francia.