Terrorismo,arrestato 50enne in aeroporto Londra:arrivava da Il Cairo

La polizia londinese ha arrestato per terrorismo un 50enne all'aeroporto di Heathrow dopo che era sbarcato da un aereo in arrivo da Il Cairo. Lo rende noto la stessa Scotland Yard, secondo cui l'uomo è accusato di essere in possesso di materiale con informazioni utilizzabili nella preparazione di un atto terroristico. Gli agenti hanno inoltre perquisito un'abitazione dell'arrestato situata nel nord della City.