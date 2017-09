Terrorismo, Al Qaeda: "Dare una lezione alla Francia"

In un nuovo messaggio, come riportato dal Site, il sito che controlla la galassia jihadista in rete, il leader di Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, ha rivolto un appello alle varie entità collegate alla sua organizzazione terroristica invitando "tutti ad essere uniti". Il messaggio è diretto ai sostenitori della jihad in India, NordAfrica, Somalia e Yemen. In particolare, ai terroristi del Mali ha detto di "dare una lezione alla Francia".