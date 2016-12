Terrorismo, a Cannes vietate borse e valigie in spiaggia

Nizza, la spiaggia est

Dopo gli ultimi attentati in Francia, il sindaco di Cannes, David Lisnard, ha deciso che borse o valigie di grosse dimensioni saranno bandite per l'estate dalla celebre località turistica della Costa Azzurra. Come "misura di sicurezza", sarà vietato passeggiare lungo il litorale o sulle spiagge con borse di grosse dimensioni o altre valigie per timore che possano nascondere armi o esplosivi.