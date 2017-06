Terrorismo, 37enne arrestato in Germania: ha militato in Siria

Un 37enne di origine turca è stato arrestato in Germania, nella regione della Baviera, con l'accusa di far parte dell'organizzazione terroristica islamica Junud al-Sham, e di aver reclutato persone per questo gruppo. Fra il 2013 e il 2014 il militante sarebbe stato in Siria, dove avrebbe ricevuto un addestramento militare e partecipando a combattimenti. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un blitz internazionale in Germania e in Austria.